Criscitiello rilancia: “Maldini non puoi fare il capo. Pioli e Ibrahimovic…”

Il noto giornalista Michele Criscitiello ha stilato un lungo editoriale , pubblicato sulle colonne di 'Sportitalia' attaccando Paolo Maldini e le sue parole a La Repubblica. Il giornalista scrisse: "Maldini, però, non ne esce benissimo. Se leggo un’intervista due giorni dopo la quasi eliminazione dalla Champions dei rossoneri mi vengono in mente un paio di domande. La prima: non aspettavi altro? Premesso che chi sputa nel piatto in cui ha mangiato perde sempre prima di iniziare a giocare o a parlare". A Tv Play, Criscitiello ha parlato di nuovo del Milan, di Maldini e non solo. Ecco le sue parole.

"Non sono un fan di Maldini come dirigente, ha fatto grandi cose ma ha sbagliato tempi e modi di questa intervista. Rispettiamo la bandiera e il fuoriclasse che è stato è giusto, ci mancherebbe. Anche come dirigente ha fatto benissimo ma ha pagato un certo tipo di comportamento nei confronti della proprietà. Da dirigente doveva comportarsi come un dipendente, non come il proprietario. In una società strutturata, il capo come voleva fare lui non si può fare. Dire che Cardinale l’ha mandato via perché non andava d’accordo con Furlani è solo gossip. L’Intervista è stata fatta prima del Dortmund, ma è uscita dopo: Giuntoli e Nedved quando sono andati via non hanno detto niente contro le propri società. Io a marzo già sapevo che Pioli sarebbe rimasto e che Maldini sarebbe andato via".