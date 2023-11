Criscitiello: “Italiano? Le big faranno carte false. E il Milan…”

Il Milan ha vissuto un mese molto difficile: i rossoneri non vincono in campionato dalla vittoria sofferta contro il Genoa. In mezzo tante delusioni e l'unica gioia in Champions grazie alla grande vittoria contro il PSG. Molti tifosi hanno imputato la colpa a Stefano Pioli. L'allenatore rossonero non è a rischio, ma a fine stagione si faranno le considerazioni del caso, come per ogni membro del Milan. Michele Criscitiello, noto giornalista, ha scritto il suo editoriale per Sportitalia. Tra i tanti argomenti anche il futuro di Vincenzo Italiano. L'allenatore della Fiorentina potrebbe interessare anche al Milan. Ecco il suo parere.