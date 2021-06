Criscitiello: “Donnarumma, c’è il Psg. Il film di Raiola non so se riuscirà”

Michele Criscitiello, giornalista di 'Sportitalia', ha parlato di Gianluigi Donnarumma. Mino Raiola stavolta ha sbagliato mossa?

Michele Criscitiello, giornalista di 'Sportitalia', ha parlato dell'offensiva del Psg per Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha lasciato i rossoneri sotto la regia di Mino Raiola. Stavolta andrà tutto liscio come l'olio? Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Su Donnarumma si sta facendo sotto il PSG. E' chiaro che dietro la vicenda di Gigio ci sia la regia di Raiola. Non so, però, se questa volta il film gli riuscirà alla perfezione. Potrebbe aver sbagliato qualcosa anche il numero 1 dei numeri 1 come Mino".