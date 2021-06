Calciomercato – Dalla Francia: Psg, Donnarumma sempre più vicino

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, Gianluigi Donnarumma si sta avvicinando sempre di più al Psg. La notizia dalla Francia

Tra Juventus e Barcellona la spunta... il Psg. Sì perché, nelle ultime ore, sembra sia arrivata un'accelerazione convinta da parte del club di Al Khelaifi per bruciare la concorrenza. Dopo l'indiscrezione riportata da Alfredo Pedullà, arriva la conferma alla Francia. Secondo quanto riferisce 'Footmercato' dopo l'acquisto di Georginio Wijnaldum, soffiato sul più bello al Barcellona, il Psg sta spingendo forte per Gianluigi Donnarumma. Nelle ultime ore si registrano contatti intensi tra Mino Raiola e Leonardo per concludere l'operazione. Juventus e Barcellona non hanno mai affondato il colpo vista la presenza in rosa di Wojciech Szczesny da una parte e Marc André Tre Stegen dall'altra. Il Psg, invece, nonostante il rinnovo di Keylor Navas, non ci sta pensando due volte, avvicinandosi in maniera decisa alla conclusione dell'affare.