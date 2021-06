Calciomercato – Pedullà: “Donnarumma, il Psg ci riprova: le ultime” / News

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha riportato di un ritorno di fiamma del Psg per Gianluigi Donnarumma. Le ultime

Così come era diventato un tormentone il rinnovo, sembra destinata a diventare tale anche la prossima destinazione di Gianluigi Donnarumma. Dopo la decisione di lasciare il Milan a parametro zero, il classe 1999 adesso è libero di accasarsi in una nuova squadra. Tante sono le voci che riguardano il suo futuro, con Juventus e Barcellona indicate come le due favorite per acquisire le sue prestazioni. Attenzione però all'ultima indiscrezione riportata da Alfredo Pedullà sul proprio sito. L'esperto di calciomercato scrive di un ritorno di fiamma improvviso del Psg, che avrebbe preannunciato un'offerta per Gigio nonostante il rinnovo di Keylor Navas. Il club francese, prima del rinnovo nel 2017 e con la proposta di uno scambio con Areola nel 2019, si è mostrato sempre attento ai movimenti dell'ormai ex portiere rossonero. Questa può essere davvero la volta buona? Adesso è attesa la risposta della Juve, mentre il Barcellona risulterebbe essere sempre più defilato. Paolo Maldini sfida il Napoli: un giovane trequartista nel mirino del Milan