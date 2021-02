Criscitiello: “Complimenti al Milan per il mercato” | News

Criscitiello: “Gli altri club devono imparare dal Milan”

Intervenuto da tuttomercatoweb.com, Michele Criscitiello ha espresso il suo pensiero riguardo l'operato del Milan nell'ultima finestra di mercato. "Complimenti al Milan che ha sfruttato questo mercato di operazione nel vero senso della parola. Un difensore, un centrocampista e un attaccante. Ha fatto le cose nel migliore dei modi e non si è ridotto all'ultimo secondo. L'operatività della dirigenza rossonera deve essere da esempio per gli altri club che hanno dormito in questo gennaio: Napoli, Inter e Juventus".