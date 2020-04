Crespo: “Vi spiego qual è stato il segreto del Milan di Ancelotti”

NEWS MILAN – Hernán Crespo, classe 1975, ex attaccante del Milan nella stagione 2004-2005 (18 gol in 40 gare per l’argentino), ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola della sua breve ma significativa esperienza in maglia rossonera Queste le parole di Crespo.

"L'allenatore e la società erano in totale sintonia. Carlo Ancelotti faceva giocare la squadra esattamente come il Presidente Silvio Berlusconi desiderava. Si voleva la manovra bella ed elegante e lui ha inventato Andrea Pirlo davanti alla difesa. Si volevano i trequartisti e lui ha ideato l'albero di Natale".