Cremonese, Radu: “Errore col Bologna? I giorni più brutti della mia vita”

Intervistato da DAZN, Ionut Radu è tornato a parlare dell'errore in Bologna-Inter: ora per il rumeno la nuova avventura con la Cremonese

Intervistato da DAZN, Ionut Radu è tornato a parlare dell' errore in Bologna-Inter : ora per il rumeno la nuova avventura con la Cremonese . Queste le dichiarazioni sui momenti difficili: " Il calcio è così, ti dà e ti toglie . Poi sono episodi che succedono, soprattutto a un portiere. Ho scelto di fare questo, sia nei momenti brutti che in quelli belli bisogna stare sempre sul pezzo. I giorni dopo quell'episodio sono stati i più brutti della mia vita ".

"Ho vissuto abbastanza pesantemente quell'errore in Bologna-Inter - continua il nuovo portiere della Cremonese Radu - perché mi dispiaceva per il lavoro fatto prima e per i miei compagni che avevano lavorato per ottenere il primo posto. Il dispiacere è stato tanto, però il lavoro del calciatore non è facile e bisogna imparare dagli errori. Nel bene e nel male c'è il gruppo e, se uno sbaglia, gli altri lo aiutano". Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?