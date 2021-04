Costacurta su Kessié: “Uno dei centrocampisti più forti della Serie A”

Le ultime notizie sul Milan. Costacurta ha elogiato il centrocampista del Milan Frenck Kessié, autore di un'altra grande gara contro il Parma

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato di Frenck Kessié ai microfoni di Sky Sport, dopo aver fornito l'ennesima grande prestazione nella gara di ieri contro il Parma. "Stiamo sottolineando tutti come Kessié sia uno dei centrocampisti più forti del campionato italiano. E' un'altra dimostrazione di quello che riesce a fare anche in termini di inserimento. L'azione con cui trova il gol è una grande manovra tattica e astuta di tutta la squadra dove serve anche tecnica e cattiveria". Riguardo il mercato, Massara vuole portare al Milan Antonio Mirante.