Costacurta: “Rangnick stuzzicante, ma che ne pensano gli altri in società?”

NEWS MILAN – Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato a ‘Sky Sport‘ del possibile arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera nel 2020-2021.

Queste le dichiarazioni di Costacurta: “Credo che stuzzichi tutti, io sono molto curioso di vederlo in Italia. Il problema è che in certi ambienti ci si deve anche confrontare e lui in carriera ha dimostrato di non amare più di tanto il confronto. Bisogna capire se gli altri che ci sono in società sono disposti ad accettare uno come lui che vuole comandare a 360°. Uno è già andato via, l’altro non credo voglia restare senza poteri. A quel punto potrebbe anche decidere di andare via”, ha sottolineato, in netto riferimento agli amici Zvonimir Boban e Paolo Maldini.

“Rangnick non ha mai allenato una grande società nella sua carriera, a Milano c’è grande pressione – ha concluso Costacurta sul tedesco -. Zlatan Ibrahimovic? I principi di Rangnick sono chiari: movimento, pressione, aiuto reciproco. Mi sembrano cose lontane da Ibra. Io lo vedo distante dal suo calcio”. QUESTE LE ULTIME NEWS DI CALCIOMERCATO SULLO SVEDESE >>>