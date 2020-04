Calciomercato Milan – Fuss: “Rangnick con Ibrahimovic? Come la luna con il sole”

CALCIOMERCATO MILAN – Carsten Fuss, noto giornalista tedesco, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ del probabile approdo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan.

“Sembrava certo a febbraio-marzo, ora non se n’è parlato molto. Da quello che ho sentito io, la decisione è già stata fatta. Gli sviluppi, al momento, non li conosciamo. Ma se arrivasse sarebbe un bel colpo. Allenatore o direttore tecnico? Lui ha fatto tutti e due, ma il suo sogno sarebbe fare tutti e due. Come ha fatto dovunque è andato. Se viene lui al Milan, tutto il potere dovrà andare a lui. Mezzo matto? Lui è uno molto, molto ambizioso. Si occupa di tutto quello che c’è intorno alla squadra”.

Zlatan Ibrahimovic con Rangnick? Ecco come ha risposto Fuss: “Un po’ come la luna e il sole. Lui ha gestito sempre squadre molto giovani, come il RB Lipsia, ancora oggi squadra più giovane della Bundesliga, arrivata seconda e terza negli ultimi anni. Timo Werner lo ha comprato a 21 anni … questi sono calciatori da Ralf Rangnick, che si vede che sono bravi e promettenti, ma che devono sviluppare. Non quelli anziani”. QUESTE LE ULTIME SUL POSSIBILE SOSTITUTO DI IBRAHIMOVIC >>>