Costacurta sull’assenza di Osimhen: “Da giocatore del Milan mi rallegrerei”

Le parole di Alessandro Costacurta sull'assenza di Victor Osimhen

"Da giocatore ci penserei eccome e mi rallegrerei. È uno dei migliori d'Europa. A me fece sorridere il cambio in Napoli-Atalanta, quando all'85esimo Osimhen protestò per l'uscita; i giocatori devono capire che quando gli allenatori fanno delle scelte c'è anche un tratto di preservare le loro condizioni".