Costacurta: “Milan, ecco cosa penso di Tomori” | News

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato di Fikayo Tomori ai microfoni di 'Sky Sport'. Queste le dichiarazioni di Costacurta sul centrale giunto in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. "Tomori ha caratteristiche che gli altri due centrali non hanno. Non ha paura di affrontare l'avversario, aggredisce sempre il giocatore. Non ha paura anche perché ha fisico e velocità. Ha la capacità anche del lancio lungo e del recupero palla e crea anche situazioni offensive per il Milan. Nel futuro lo vedo bene con Alessio Romagnoli". Riscatto Tomori possibile ad una condizione: le ultime >>>