Costacurta: “Mi rivedo in Caldara. Il miglior difensore in Serie A è…”

ULTIME NEWS MILAN – Alessandro Costacurta, dagli studi di ‘Sky Sport’, si è paragonato a Mattia Caldara come stile di gioco. Ecco il difensore più forte in Serie A secondo lui: “Quello che io credo che mi somigli, al momento, è il giocatore che è stato Caldara fino a un anno e mezzo fa. Finalmente l’ho rivisto con il Valencia e lì mi sono rivisto per una serie di motivi dato che ha anticipato moltissime volte l’attaccante e credo che quello fosse il mio pregio in campo. Ha scelto soluzioni tattiche molto importanti e se l’Atalanta ha sofferto poco in quella partita credo sia stato grazie a Caldara. Il difensore più forte della Serie A, nonostante ora non giochi, penso sia Koulibaly del Napoli”. Costacurta ha parlato anche di Maldini e Boban: ecco le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

