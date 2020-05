Costacurta: “Maldini? Il Milan deve ternerselo stretto, vi spiego perché”

MILAN NEWS – Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ai microfoni di ‘Tuttosport’, ha espresso la propria opinione in merito al futuro di Paolo Maldini al Milan. Ecco le sue parole: “Il Milan deve tenerselo stretto. Ha trovato un dirigente competente che per di più ama questa società. E’ una risorsa e lo devi tenere. Però in società serve chiarezza, se arrivasse Rangnick è ovvio che Paolo andrebbe via. Ma la domanda è un’altra: è giusto affidare il controllo a 360° del Milan a Rangnick?”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

