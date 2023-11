Costacurta: “Ibrahimovic al Milan? Non credo sia fondamentale”

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato del Milan e del probabile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic . L'ex difensore ha infatti spiegato che l'inserimento dell'ex campione svedese potrebbe non essere poi così fondamentale come si crede. Ecco le parole di Costacurta .

"Non credo che sia fondamentale per il Milan per diventare campione d'Europa o d'Italia. Non ho idea di cosa possa fare. Quando hai bisogno di qualcuno, perde un po' di credibilità l'allenatore. Io non credo che sia questo il caso".