Costacurta: “Conceicao? Ha avuto poco tempo, ma se vince la Coppa Italia…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta ha parlato del Milan e del momento che vive il club rossonero. Dalla ricerca di un nuovo direttore sportivo, con Igli Tare che sembra il favorito, ai tanti nomi che vengono accostati alla panchina del Diavolo. Ma non solo. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

Sul gruppo squadra del Milan così lunatico: «Troppo spesso non diamo ai giocatori le loro responsabilità, mettendo nel mirino l’allenatore. Conceição ha avuto soltanto da poco tempo l’intera settimana a disposizione per preparare la partita. Allora chiedo: se nelle prossime sei di campionato giocasse come a Udine arrivando in Europa e alzasse anche la Coppa Italia che fai, lo mandi via? Meno male che non sono un dirigente …». LEGGI ANCHE: Milan, con Tare finisce una storia ma ne inizia un’altra: dalla panchina al mercato >>>