Costacurta: “Allegri dice ca****e, deve imparare a controllarsi” | News

Dopo la lite avvenuta durante 'Sky Calcio Club' tra Massimiliano Allegri e Stefano De Grandis, Alessandro Costacurta è tornato a parlare di quello spiacevole episodio. L'ex difensore del Milan, in un certo senso, ha preso le difese del collega di Sky: "A me non piace come la Juve gioca ed è colpa dell'allenatore ma l'allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova. Credo comunque che la Juve abbia un grande allenatore. A parte l'episodio dell'altro giorno perché ci siamo passati sopra ma le cazzate le ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri. C'è modo e modo di rispondere alle persone. E questa è la parte fondamentale. E quindi se c'è qualcuno che ha detto le ca****e, ripeto, è stato lui. Scusate, ma ci sono rimasto male e Allegri deve imparare a controllarsi meglio in alcune situazioni", ha detto su 'Sky Sport'.