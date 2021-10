Cosmi svela: “Messias? Il Milan mi ha chiamato già a maggio”

Il tecnico Serse Cosmi, intervenuto a Sky Sport, ha svelato un retroscena su Junior Messias, calciatore del Milan

Il tecnico Serse Cosmi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Cosmi ha svelato un retroscena su Junior Messias, calciatore in prestito al Milan dal Crotone. Ecco cosa ha detto: "Una telefonata su Messias l'ho ricevuta a maggio e non agosto, quindi c'era già un interessamento del Milan. Per me Messias è un giocatore straordinario e sono convinto possa giocare nel Milan e in questo momento di tante assenze avrebbe potuto dimostrare le sue qualità. Il campionato è lunghissimo". Le Top News di oggi: il Milan offre il rinnovo a Theo Hernandez, l'annuncio di Juric sul futuro di Belotti e non solo