Cosmi: “Milan? Un’assurdità rimanere 6-7 anni fuori dalla Champions”

L'allenatore Serse Cosmi ha parlato del rendimento del Milan post-lockdown, sottolineandone la convinzione ritrovata. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Il Milan dal post lockdown in poi ha avuto una continuità spaventosa ed è in assoluto una squadra che va alla ricerca di convinzioni. E' un assurdità che sia rimasto 6-7 anni fuori dalla Champions e sta cercando di tornare competitiva anche in Europa nonostante una miriade di infortuni. Sia il Milan che il Napoli sono squadre credibilissime". Intanto un giocatore molto importante sta per firmare il suo rinnovo con il Milan.