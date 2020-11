Corvino rivela: “Trattai Hauge per il Lecce: è completo” | Milan News

Milan, Hauge poteva finire al Lecce: la rivelazione di Corvino

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jens Petter Hauge, classe 1999, avrebbe potuto vestire la maglia del Lecce in questa stagione. Il retroscena di Pantaleo Corvino, dirigente del club salentino e scopritore di tanti talenti, in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Sul mancato acquisto di Hauge da parte dei salentini: “Da tempo seguivo i tornei scandinavi per cercare opportunità a basso costo nei cosiddetti campionati alternativi. Così ho visto più volte all’opera Hauge nel Bodø/Glimt e mi ha colpito per le sue caratteristiche. In quella fase cercavo un’ala di qualità nel 4-3-3. Tanto è vero che ad agosto ho offerto 2 milioni di euro al club norvegese attraverso il suo agente, Atta Aneke. E il dialogo era in pieno corso. Poi è arrivato il Milan e mi ha fa piacere che Jens Petter abbia colto un’opportunità così importante per la sua carriera”.

Su cosa gli è piaciuto di Hauge: “In rapporto all’età, 21 anni appena compiuti, è già uno specialista nel ruolo. Predilige il piede destro ed ama giocare a sinistra. In quella zona di campo è sempre pericoloso. Sia perché vede la porta ed è efficace in zona-gol, ma anche perché riesce a servire molti assist ai compagni. È veloce e completo, ha una forza fisica che gli permette di essere molto resistente. Insomma, ha tutto ed è già pronto per esprimersi anche ad alto livello”.

Sulle prospettive di carriera di Hauge: “È un bene per lui confrontarsi subito al top. Dalle informazioni che ho raccolto in questi mesi posso dire che ha già tanta personalità. Per questo può sopportare bene l’inserimento nel nostro calcio. Al fianco di Zlatan Ibrahimović può solo imparare, ma di certo può giocarsi una maglia da titolare con i suoi compagni di reparto più giovani. È questione soltanto di tempo: Jens Petter merita fiducia non deluderà nessuno. Del resto a San Siro ha già fatto vedere quanto vale da avversario. È solo l’inizio. Scommetto che farà una grande carriera”.

