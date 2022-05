Corsa scudetto, Gilardino: “Mi auguro che Ibrahimovic sia decisivo”

Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Alberto Gilardino si è espresso sulla corsa scudetto che vedrà impegnate Milan ed Inter

Sulle sfide più delicate per entrambe: "La partita con il Verona di domenica è la più insidiosa per Pioli, anche se non va sottovalutata l'Atalanta che poi arriverà a San Siro. L'Inter può trovare difficoltà a Cagliari, ma nelle ultime tre è difficile vincere ovunque e contro chiunque".