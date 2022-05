Corsa scudetto, Gentile: “Sarà decisiva la compattezza del gruppo”

Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Claudio Gentile si è espresso sulla corsa scudetto che vedrà impegnate Milan ed Inter

Sui possibili giocatori decisivi : "Sono abituato a pensare di squadra, a considerare i singoli dentro al collettivo. Milan ed Inter, poi, dimostrano proprio che si vince col gruppo: più che i talenti in campo, spicca l'importanza dei due allenatori. Pioli ed Inzaghi, bravissimi entrambi, sono gli uomini in più".

Sulle sfide più delicate per entrambe: "Da ora in ogni partita c'è una trappola: il Milan a Verona avrà molta pressione, non sarà facile. Ma pure l'Inter a Cagliari, alla penultima, dovrà giocare al suo massimo".