Corradi: “Avevo un accordo con il Milan, andai al Valencia: ecco perché”

MILAN NEWS – Bernardo Corradi, classe 1976, ex attaccante di Chievo, Lazio, Parma, Reggina e Udinese in Serie A, nonché Valencia nella Liga, poi Manchester City in Premier League e Montréal Impact nella MLS, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ e rivelato come, nell’estate 2004, fosse ad un passo dal trasferimento al Milan. All’epoca Corradi era reduce da 10 gol in 32 gare di campionato con la Lazio.

"Io andai via dalla Lazio anche perché il Valencia aveva ancora un'importante credito nei confronti del club biancocelesti e così io e Stefano Fiore andammo in Spagna. Fu una scelta ponderata, io avevo già un accordo con un'altra squadra, ma decisi di andare al Valencia per soldi e anche per rendere grazie alla Lazio che mi aveva permesso di arrivare in Nazionale. Con quale squadra avevo già un accordo? Il Milan. Ma quell'accordo rimase chiuso in un cassetto e inutilizzato".