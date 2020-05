Coronavirus, Zaccheroni: “Ripresa Serie A? Non sono così fiducioso”

ULTIME NEWS – Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Udinese, Milan, Juventus, Inter e Lazio, nell’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato dell’emergenza coronavirus e della possibile ripresa della Serie A. Ecco le dichiarazioni di Zaccheroni.

"Ripresa del campionato? Io non sono così fiducioso sulla ripresa, non perchè sia pro o contro, ma perchè non ho capito ancora se si ripartirà o meno – sottolinea Zaccheroni -. A parole c'è l'intenzione di far ripartire tutto il movimento, ma ci sono tanti problemi da risolvere. Tutti hanno l'interesse a ripartire e questo è un dato di fatto. Sarebbe decisamente brutto per lo sport lasciare una casella vuota in questa stagione nei titoli. Ci sono aspetti economici importanti e quindi si cercherà di fare di tutto per cominciare, ma il rischio è veramente alto. Tra venti giorni, invece, le cose potrebbero cambiare".