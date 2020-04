Coronavirus – Virologo Burioni: “Il calcio andrà avanti senza pubblico”

ULTIME NEWS – Roberto Burioni, noto virologo italiano, è intervenuto in una diretta Instagram del giornalista Pierluigi Pardo facendo chiarezza su come potrebbe andare avanti il mondo del calcio a seguito del Coronavirus.

Burioni ha detto: “A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico. Con questo virus, un mese equivale a un’era geologica. La scienza non ha la bacchetta magica ed è impossibile prevedere adesso come sarà la situazione a giugno. Credo sia necessario privarci del piacere di andare allo stadio”.

