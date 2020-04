Maldini, resti o lasci il Milan? Presto l’incontro con Gazidis

NEWS MILAN – Che ne sarà di Paolo Maldini? E’ questo l’interrogativo con cui apre Tuttosport questa mattina in edicola. Il dirigente, nello scorso mese di febbraio, ha vissuto una diatriba con Ivan Gazidis che ha portato al licenziamento di Zvonimir Boban. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Ralf Rangnick, l’allenatore che è stato contattato dall’amministratore delegato nei mesi scorsi.

“Rangnick? Sinceramente come direttore sportivo dell’area sportiva non credo, lo dico con rispetto, che sia il profilo giusto per associarlo a una squadra come la nostra”. Sono state queste le parole di Maldini qualche mese fa, a testimonianza di come la la scelta del tedesco non sia condivisa dall’ex capitano. L’addio sembrava scontato, ma l’emergenza coronavirus ha messo in stand-by la situazione. Ci sono stati dei contatti tra lui e Gazidis, ma è mancato l’incontro di persona che avrebbe potuto essere chiarificatore, in un senso o nell’altro.

Il tempo a disposizione sembra però essere finito, e dunque tutte le riserve dovranno essere sciolte. Bisogna capire infatti chi si sederà al tavolo per trattare ad esempio il rinnovo di Gianluigi Donnarumma o chi dovrà parlare con Zlatan Ibrahimovic. In più c’è da definire la questione ruolo: Maldini sarebbe confermato come direttore dell’area tecnica? Di certo Paolo non accetterebbe di essere semplicemente un uomo immagine, visto che ha sempre rifiutato in passato proposte de genere.

Il pomo della discordia, come detto, è Ralf Rangick, ma la società non ha fatto passi indietro sul tecnico. Al massimo potrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo, cosa che da un certo punto di vista è ancora più negativa per lo stesso Maldini. Vedremo cosa succederà, ma al momento il divorzio sembra essere la cosa più probabile, anche perchè il Milan difficilmente potrà garantire l’autonomia nel ruolo e nelle decisioni che vorrebbe l’ex capitano. La sensazione dunque è che dopo Leonardo e Boban ci sarà un nuovo addio. Intanto Malagò parla della ripresa della Serie A, continua a leggere >>>

