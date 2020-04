Coronavirus – Verona, Setti: “Siamo favorevoli a tornare in campo”

NEWS VERONA – Maurizio Setti, Presidente dell’Hellas Verona, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport il punto di vista del suo club in merito a una possibile ripresa del campionato.

Setti dichiara: “Consapevoli e rispettosi delle assolute priorità del momento che stiamo vivendo, noi siamo per la ripresa del campionato, quando – evidentemente – ci saranno le condizioni di sicurezza perché ciò possa avvenire. Detto questo, anche noi come tutti, mettiamo al primo posto la salute dei nostri atleti e di coloro i quali lavorano a contatto con la nostra squadra”.

Poi Setti fa un’analisi del calcio più a lungo raggio: “Io e il mio club dobbiamo anche trovare la forza di iniziare a pensare responsabilmente a come contribuire alla ripresa economica dell’Italia. In tal senso, ci sono due elementi di cui tenere conto. Il primo è che il calcio italiano, per fatturato prodotto, valore d’impresa e clienti interessati, è una delle principali industrie del nostro paese e dà lavoro a centinaia di migliaia di persone. Il secondo è che lo sport, in particolar modo il calcio, ha un grandissimo impatto e valore a livello sociale per l’Italia, aspetto quest’ultimo da non trascurare. Ecco i motivi per i quali sarebbe importante tornare a giocare e concludere questo campionato”.

