Coronavirus – Udinese, Marino: “Come in Cina, la Serie A non ripartirà”

ULTIME NEWS – Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport, in cui ha parlato dell’attuale situazione della Serie A legata all’emergenza Coronavirus.

Marino ha spiegato che: “Trovo assurdo pensare di riaprire gli eventi sportivi quando siamo costretti a registrare circa 600/700 morti al giorno, se non di più. Credo che adesso, disquisire di un’eventuale ripresa dell’attività possa portare a un delirio di onnipotenza in qualcuno. Ma ci vogliamo rendere conto che siamo di fronte ad una situazione non programmabile? Non sappiamo quando riusciremo a uscire dalla crisi sanitaria e a tornare ad una situazione di normalità. Sinceramente, in questo momento non riesco a pensare al futuro del calcio, a quando riprenderemo in modo sereno e sicuro. La Cina è 2 mesi e mezzo che convive con il Coronavirus, eppure non mi risulta abbiano già programmato quando ripartire a giocare. In ogni caso, certe decisioni spettano a chi guida il paese e alle autorità sanitarie, non a chi governa il calcio, ma secondo me difficilmente la Serie A di questa stagione riprenderà”.

