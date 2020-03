Coronavirus, Toni e Totti d’accordo: “La Serie A non ripartirà”

ULTIME NEWS – L’emergenza coronavirus ha costretto la popolazione a chiudersi in casa per evitare il più possibile ulteriori contagi. La diretta Instagram in questo momento può essere un buon pretesto per far trascorrere il tempo più velocemente. Questo il pensiero di Luca Toni e Francesco Totti che, all’interno di una loro diretta condivisa, hanno fatto il punto sulla possibile ripartenza della Serie A. Ecco il loro scambio di battute:

Toni: “Secondo te riprende questo campionato? Totti: “Secondo me no”. A questo punto l’ex Fiorentina risponde: “Anche secondo me non riprendono, riprenderanno a luglio per la prossima stagione“.

