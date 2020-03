Coronavirus – Tare: “Mercato? Priorità è finire la stagione e battere il virus”

NEWS LAZIO – Il quotidiano torinese Tuttosport ha intervistato Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, chiedendogli lumi sull’effetto che il Coronavirus porterà inevitabilmente sul calciomercato.

Tare ha risposto così: “La priorità è combattere il virus e chiudere la stagione, non riuscirci sarebbe fatale per la situazione economica del calcio. Noi della Lazio speriamo di giocarci lo Scudetto fino alla fine anche se non sappiamo ancora quando si riprenderà. Solo dopo penseremo a come organizzare il calciomercato, che comunque credo avrà dei prezzi più bassi. Non mi piace l’idea di una sessione di mercato aperta fino all’inverno”.

Ecco la Top 11 dei futuri svincolati in Serie A. Fra loro, ci sono anche 3 milanisti. Clicca qui per leggere la formazione >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android