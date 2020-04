Coronavirus, Salvatori Rinaldi: “Uscire da questa situazione è obiettivo comune”

ULTIME NEWS MILAN – “State a casa”. L’appello di Deborah Salvatori Rinaldi che ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Milan Femminile:

Sulla quarantena: “In questo tempo a casa mi sto dedicando ad una lista di cose che avevo da fare, sono una designer e avevo un po’ di lavori in sospeso”.

Sulla sua giornata tipo: “La mattina ci dedichiamo all’allenamento giornaliero, il programma ce lo dà il nostro preparatore atletico. Fino ad oggi abbiamo fatto sia forza che cardio con un programma impostato tipo sfida, questo ci stimola un pochino di più, sapendo che l’importante è mantenersi in forma come si può aspettando che questo periodo finisca”.

Su Juventus-Milan che si sarebbe dovuta giocare domani: “Ci ho pensato ma al momento non è una priorità, l’obiettivo comune è cercare uscire da questa gravità il prima possibile. Il calcio tornerà, non sappiamo quando, ma sicuramente non mancheranno partite di spessore come poteva essere Juventus-Milan”.

Infine, ecco l’appello: “Invito tutti a stare a casa e fare una donazione tramite Fondazione Milan per tutti coloro che si stanno adoperando per questa emergenza”.

