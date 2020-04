Calciomercato Milan – La Lazio piomba su Romagnoli: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo il licenziamento di Zvonimir Boban sono pochissime le certezze del Milan in vista della prossima stagione. Molto probabilmente Frederic Massara e Paolo Maldini seguiranno le orme dell’ex collega croato, così come Stefano Pioli che difficilmente verrà riconfermato. Una situazione completamente nebulosa che potrebbe indurre alcuni calciatori a cambiare aria. Uno di questi potrebbe essere Alessio Romagnoli.

Il difensore centrale veste da ben 5 anni la casacca del Milan e ne è diventato il capitano lo scorso anno dopo l’addio di Leonardo Bonucci. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, una data che non dà molta fretta ai rossoneri, ma che non fa dormire sonni tranquilli. Soprattutto perché, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, ci sono stati dei contatti negli ultimi giorni tra il suo agente Mino Raiola e la Lazio. La passione biancoceleste di Romagnoli è nota a tutti e il salto di qualità della squadra potrebbe tentarlo non poco ad accettare un’eventuale offerta.

Mino Raiola ci sta lavorando e nessuno quanto lui è capace di smuovere qualsiasi cosa pur di raggiungere un obiettivo. Allarme rosso per il Milan dunque, che rischia di perdere uno dei suoi giocatori migliori. Intanto ecco quando potrebbe riprendere la Serie A dopo l’emergenza coronavirus, continua a leggere >>>

