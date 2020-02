Coronavirus, Romagnoli: “Situazione critica, ma l’Italia è un paese forte”

NEWS MILAN – Alessio Romagnoli, capitano rossonero, nell’intervista concessa ai microfoni di Milan TV, ha parlato dell’emergenza coronavirus. Ecco cosa ha detto.

“E’ una situazione un po’ critica, voglio ringraziare a nome di tutta la squadra tutte le persone che stanno curando le persone affette da questo virus. – ha detto Romagnoli – .Quello che noi possiamo fare è seguire le istruzioni che ci danno gli organi competenti. L’Italia è un Paese forte, è sempre stato così e sempre lo sarà. La salute è la base di tutto per ogni persona, non solo per noi calciatori. La speranza è che giorno dopo giorno possa diminuire e che si possa giocare già dalla prossima partita con tutti i tifosi a fianco a noi”. Intanto Kjaer non sarà a disposizione per la partita contro il Genoa. Ecco quando rientrerà, continua a leggere >>>

