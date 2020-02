Verso Milan-Genoa, Kjaer indisponibile: ecco quando rientrerà

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Simon Kjaer, non sarà a disposizione per la partita contro il Genoa, in programma domenica prossima a San Siro.

Il danese, infatti, deve ancora smaltire il problema al flessore della coscia sinistra accusato nella partita contro il Torino e dunque non sarà convocato da Pioli per la partita contro i liguri. Kjaer salterà anche la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, ma dovrebbe rientrare nella sfida contro il Lecce, in programma lunedì 9 marzo. Intanto un grandissimo ex rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti, continua a leggere >>>

