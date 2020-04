Coronavirus – Willian: “Ripresa calcio? Ho paura di contagiare la mia famiglia”

NEWS CALCIO – Willian, giocatore in scadenza con il Chelsea e accostato anche al Milan, ha parlato della possibilità di una ripresa del calcio nonostante l’emergenza coronavirus. Queste le sue preoccupazioni, raccontate ai microfoni dei colleghi della Associated Press.

“Se ricominciassimo a giocare senza tifosi, ma ci fosse un contatto in campo forse potremmo trasmetterci il virus. Se prendo il virus, poi torno a casa dopo la partita per stare con la mia famiglia lo potrei passare a mia moglie o alle mie figlie. Dobbiamo stare attenti a questo”. Paure più che legittime del campione brasiliano. Dichiarazioni che somigliano in un certo modo a quelle di Kevin-Prince Boateng: continua a leggere >>>