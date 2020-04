Boateng: “Un giorno sei positivo, quello dopo speri che tutto finisca”

ULTIME NEWS – Kevin Prince Boateng, giocatore del Besiktas e ex giocatore del Milan, nella diretta Instagram organizzata da Puma con Thierry Henry, ha parlato dell’emergenza coronavirus e della gioia di giocare a calcio: “Un giorno sei positivo, quello dopo speri che questo periodo finisca presto. In Spagna ero a un punto della mia carriera che tutti quanto si chiedevano come stavo. Sono andato lì senza un obiettivo, voglio solo divertirmi e giocare a calcio. Quando diventa un lavoro, il calcio perde un po’ di amore. Ho chiesto dove fosse Las Palmas e quando mi han risposto Gran Canaria, ho pensato “ma sono vacanze o calcio?”.

Sull'esperienza al Barcellona: "Il Barcellona è fantastico, avevo 32 anni, tornavo su questi grandi palcoscenici, è incredibile. Quando ho firmato avevo le chiavi della macchina con il mio nome, poi avevo la conferenza stampa… Ok, sono tornato su grandi palcoscenici. L'unico giocatore che può vincere tutte le partite, è Messi".