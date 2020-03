Coronavirus, Maldini: “Ripresa della Serie A? Ecco la mia idea”

NEWS MILAN – Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha espresso la sua opinione in merito alla ripresa della Serie A dopo che l’emergenza coronavirus sarà finito.

“Un finale di campionato ci deve essere, e ci sarà. Ma quando non possiamo dirlo ora. Capisco che per la gente sarebbe uno svago prezioso. Ma nel calcio è impossibile non soltanto giocare, ma pure allenarsi senza contatto. E poi è giusto mettere tutte le squadre sullo stesso piano – dice Maldini -. Alcune, come la Sampdoria, sono più colpite. Sono positivi alcuni tra i giocatori più rappresentativi della Juve. Non dobbiamo avere fretta. Non ci si rimette in due giorni da questo virus. Tutti i calciatori devono avere il tempo di riprendersi e allenarsi. Prima di tornare a giocare saranno necessarie almeno due settimane di preparazione”. Sempre Maldini ha fatto un annuncio importante sui giocatori del Milan, continua a leggere >>>

