Coronavirus, Maldini: “Giusto rinviare le Olimpiadi. Ecco perchè”

NEWS MILAN – Paolo Maldini, direttore del’area tecnica del Milan, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato anche della decisione di rinviare le Olimpiadi per l’emergenza coronavirus.

"Giusto rinviare le Olimpiadi. Oggi non si possono organizzare le selezioni, non ci si può preparare a dovere per l'appuntamento della vita – dice Maldini – Nel calcio, poi, la differenza tra un campione e un giocatore normale è minima. Di sicuro inferiore al 10 per cento. Se cala del 7 per cento, un campione diventa un giocatore come un altro. Dybala e gli altri devono avere tempo di recuperare bene".

