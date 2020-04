Coronavirus – Klose: “Quello che sta succedendo in Italia è brutto”

ULTIME NEWS – Miroslav Klose, ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio fra le altre, è stato intervistato dai colleghi di swr.de, e ha parlato anche del nostro paese e del Coronavirus.

Ecco le parole di Klose: “In Italia ho tanti amici avendo giocato 5 anni in Serie A. Quello che sta succedendo è brutto ma ancora nessuno può dire come andranno le cose. A Bergamo ho un conoscente e mi racconta che li non sanno cosa fare: è una situazione difficile”.

