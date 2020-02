Coronavirus, Ghirelli: “La Serie A tuteli calciatori e tifosi”

NEWS SERIE A – L’allarme Coronavirus in Italia sta destabilizzando in maniera forte il mondo del calcio. Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, ha dichiarato: “Bisogna governare l’emergenza in un momento estremamente delicato mettendo al primo posto la sicurezza e la salute di calciatori e tifosi. È quanto sta facendo la Lega Pro di cui sono il Presidente”.

Ghirelli aggiunge anche: “Non sottovalutiamo, né amplifichiamo la situazione. Monitoriamo il tutto stando in collegamento con le autorità preposte, ad iniziare dalla FIGC. Un ringraziamento lo vorrei rivolgere a tutti i club di Lega Pro, per il supporto e la collaborazione che stanno prestando. Dimostrano grande consapevolezza e grande spirito di servizio”.

A proposito di Coronavirus e delle decisioni del Governo Italiano sullo svolgimento a porte chiuse di alcune partite del massimo campionato, ecco le parole del Presidente della FIGC, Gabriele Gravina: continua a leggere >>>

