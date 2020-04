Coronavirus, Galliani: “Ripresa campionati? Ecco cosa penso”

ULTIME NEWS – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato dell’eventuale ripresa dei campionati alla fine dell’emergenza coronavirus. Ecco la sue parole ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Mi auguro che i campionati possano ricominciare e finire. L’annullamento del campionato non è mai successo e non so come si potrebbe reagire. Abbiamo disputato più del 70% delle partite. Spero che non ci sia da decidere sul Monza perché abbiamo 16 punti di vantaggio sulla seconda”. Per vedere e dichiarazioni integrali dell’ex amministratore delegato rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓