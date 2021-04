Coronavirus, De Rossi ricoverato allo Spallanzani. “Condizioni buone”

Daniele De Rossi è ricoverato da due giorni allo Spallanzani per il coronavirus. Il direttore dell'ospedale ha parlato delle sue condizioni

Daniele De Rossi, assistente di Roberto Mancini in Nazionale, è stato colpito dal coronavirus. L'ex centrocampista della Roma è ricoverato allo Spallanzani per una polmonite. Il professor Vaia, direttore dell'ospedale, ha parlato a Radio Kiss Kiss delle condizioni di De Rossi: "Siamo ottimisti, è in buone condizioni”. Buona notizia dunque, dopo le notizie uscite ieri sul ricovero. Intanto oggi si gioca Parma-Milan. Ecco la probabile formazione rossonera.