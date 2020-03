Coronavirus, Commisso: “Brava Juventus. Campionato? Pensiamo alla salute”

ULTIME NEWS – Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato dell’emergenza coronavirus in Italia in questo momento. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a ‘La politica nel pallone’, su ‘Gr Parlamento’: “Quella della la Juventus è una buona iniziativa, anche noi stiamo studiando un’azione per il bene del club e per il nostro futuro. La Juve è un esempio per tutti, Fiorentina compresa, ma non abbiamo ancora preso in tal senso una decisione”.

"Grazie a Dio i 5-6 casi che abbiamo avuto sono risolti, le cose a Firenze stanno andando bene – prosegue Commisso -. Però l'emergenza non è finita, non sappiamo ancora quando arriveremo a zero casi: speriamo che al Sud, che non ha le attrezzature del Nord, il virus non arrivi. Ripresa del campionato? Oggi pensiamo alla salute, poi parleremo di calcio. Vedremo se ci si potrà allenare, ma c'è una grande possibilità che questo campionato non possa terminare".

