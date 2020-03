Coronavirus, Gabbia: “Peccato, stavo vivendo un periodo emozionante”

ULTIME NEWS MILAN – Matteo Gabbia, difensore classe 1999 del Milan, ha parlato del suo periodo pre-coronavirus ai microfoni di ‘Sky Sport’. Ecco le sue dichiarazioni: “Sto bene, sia io che la mia famiglia e questa è la cosa più importante. Dal punto di vista sportivo dispiace questo stop perché stavo vivendo un periodo emozionante. Spero di tornare presto a vivere certe emozioni. Ora sto cercando di tenermi allenato. Era arrivato un momento felice per me, stavo giocando con continuità e di questo sono felice”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

