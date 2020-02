Coronavirus, Castellacci: “Il calcio non è priorità. Stop dei campionati? Un’ipotesi”

NEWS SERIE A – Il Professor Enrico Castellacci, storico ex medico della Nazionale italiana di Calcio, si è espresso a Radio Sportiva in merito all’emergenza Coronavirus e la sospensione del campionato.

Queste le sue parole: “Il problema è abbastanza serio e complesso. Bisogna innanzitutto considerare quali sono le priorità in Italia in questo momento, e il calcio non lo è. Si deve tenere sotto controllo il virus. Può avere un senso giocare a porte chiuse se questa forma influenzale resta limitata a dove è ora, ma credo che ci sarà uno sviluppo anche in altre regioni. Spero non si arrivi a questo, ma penso che ad un certo punto la Federcalcio dovrà pensare di fermare il campionato per via del Coronavirus. Credo non sia un’ipotesi da scartare del tutto”.

Sul contagio degli atleti, Castellacci aggiunge: “Può succedere, su questo non c’è alcun dubbio. Credo che i giocatori delle squadre debbano attenersi ad alcune regole molto precise. Per esempio ognuno beva dalla propria bottiglietta e non da quella dei compagni”. Sulla stessa linea di pensiero Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android