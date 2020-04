Coronavirus – Castellacci: “I medici delle squadre non sono stati ascoltati”

ULTIME NEWS – Oggi in edicola il quotidiano Il Mattino, a pagina 16, riporta le parole dell’ex medico della nazionale italiana Enrico Castellacci.

Ecco le sue parole: “I medici delle squadre non sono stati consultati da nessuno. Perché non facciamo parte della commissione medico-scientifica istituita dalla FIGC? Da 50 anni esiste la nostra associazione, siamo una componente di pari dignità rispetto a quelle dei calciatori e degli allenatori. Anche noi abbiamo offerto collaborazione e avremmo dovuto essere messi in condizione di dire la nostra”.

L’associazione di cui parla Castellacci è quella dei medici del calcio, di cui proprio lui ne è Presidente.

E sul fronte Milan, Zlatan Ibrahimovic sembra aver comunicato le sue condizioni per rimanere in rossonero anche la prossima stagione. Per saperne di più clicca qui >>