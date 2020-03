Coronavirus, Cannavaro: “Impensabile allenarsi in Italia, è rischiosissimo”

ULTIME NEWS – Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou Evergrande, ha parlato del coronavirus ai microfoni di ‘Radiosport’. Ecco il suo consiglio all’Italia intera: “In Italia la situazione non è sicura ed è impensabile riprendere gli allenamenti nei centri sportivi, perché sarebbe rischiosissimo. Non mi piace che si pensi a quando ripartire col campionato, perché i tempi saranno molto più lunghi di quelli per ora previsti. Qui la quarantena è dura, il governo cinese ha vietato di uscire di casa, fortunatamente mi portano la spesa qui. Quando mi sono spostato a Dubai con la squadra abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza, sia in partenza che al ritorno. Abbiamo fatto tampone ed esame del sangue a tutti. Tornati in Cina siamo stati in quarantena. Ho la mia famiglia a Napoli e ho paura per loro, perché con questo virus non si scherza. Chi pensa di fare superman rischia di finire intubato”. Intanto Rangnick ha dei dubbi: ecco quali >>>

