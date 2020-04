Coronavirus, Avv. Silvero: “Impossibile prolungare i contratti in scadenza”

ULTIME NEWS – Emilio Garcia Silvero, avvocato della FIFA, nell’intervista rilasciata a Cadena Cope ha parlato della possibilità che i contratti in scadenza il 30 giugno vengano prolungati per l’emergenza coronavirus.

“La FIFA non può prorogare la scadenza dei contratti oltre il 30 giugno. I giocatori potranno liberarsi, ma non potranno firmare per altri club, perché la finestra di mercato non si aprirà il 1° luglio. Per i prestiti, in teoria a fine giugno dovrebbe esserci il ritorno alle squadre di provenienza, ma non potrà avvenire l’iscrizione in lista fino all’apertura effettiva del mercato – dice Silvero -. Le finestre di mercato potrebbero essere diverse, dipenderà da quando i campionati si concluderanno e ricominceranno. L’idea è che non coincidano con lo svolgersi dei campionato”. Intanto si torna a parlare anche dell’utilizzo del Var, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓