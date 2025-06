Coppitelli: “Gattuso? Persona speciale. Camarda deve fare questi step”

Intervistato da Tuttomercatoweb, Federico Coppitelli ha parlato di vari argomenti con protagonisti Gennaro Gattuso, nuovo ct dell'Italia, e Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan: "Gattuso? E' una persona speciale per me, è stato il primo a chiamarmi quando sono andato via dalla Croazia. Sono davvero contento per lui. Al di là di quello che penso di lui come tecnico, sono sotto gli occhi di tutti i suoi valori morali, che possono essere fondamentali in questo momento".